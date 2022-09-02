Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri - Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. - Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Camili köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S., idaresindeki 06 VIN 50 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarpıp ardından takla attı. Kazada otomobil sürücüsü B.S., ağır yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Emirdağ Camili 3. Sayfa Haberler

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