Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 06 HK 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Refüje ters devrilen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazada sürücüsü M.C. ile yolculardan D.C. (28), P.C. (25), K.C. (55), F.C. (60), K.D.C. (3) ve T.D.C. (6) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2'si çocuk 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE