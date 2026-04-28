Takla atan araçtan yaralı kurtuldu, kendisine yaklaşan ördeğe kum fırlattı

Kırşehir'de, meydana gelen ilginç kazalar kameralara yansıdı. Sürücü takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışırken bir diğer kazada ise takla atan araçtan yaralı kurtulan kadın, kendisine yaklaşan ördeğe kum fırlattı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir otomobil, gece saatlerinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından takla attı. Kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra savrularak takla attı. Kazanın ardından araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaya çalışırken otomobilde bulunan diğer kişi de çıkarak arkadaşına yardımcı olunmasını istedi.

Şehirde meydana gelen bir diğer kaza ise Sanayi Sitesi üzerinde meydana geldi. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, araçtan yaralı kurtulan kadının kendisine yaklaşan ördeğe kum fırlattığı görüldü. - KIRŞEHİR

