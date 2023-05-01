Takıntılı adam, Ereğli'de bir kadını öldürdü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle halkı durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu'un bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği ve takıntılı olduğu belirtildi. Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.