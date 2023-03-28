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Tahliye kararı verilen sahte doktor cezaevinden çıktı

3. Sayfa Haberleri

Tahliye kararı verilen sahte doktor cezaevinden çıktıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da hakkında tahliye kararı verilen Sahte Doktor Ayşe Özkiraz, kaldığı Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevinden çıktı.

Tahliye kararı verilen sahte doktor cezaevinden çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da hakkında tahliye kararı verilen Sahte Doktor Ayşe Özkiraz, kaldığı Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevinden çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım 2022'de tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevinden çıktı.

8 yıl ceza aldı

Bugün görülen duruşmada mahkemede sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında, özel belgede 1 yıl, resmi belgeden 3 yıl, tabip unvanı kullanmaktan 4 yıl ve 18 bin TL adli para cezası verilerek tahliye kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayşe Özkiraz Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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