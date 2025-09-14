Haberler

Tahliye Kanalına Düşen At, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tahliye Kanalına Düşen At, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir at, tahliye kanalına düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla önce aracı ardından atı kurtardı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Arkasında araba olan at, su tahliye kanalına düştü. Atı çıkartmayı başaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla arabayı çıkarttıktan sonra atı kurtardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Gelen telefon sonrası Özel Harekat, Kapalıçarşı'da kuş uçurtmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.