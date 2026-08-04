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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklama talebiyle mahkemede

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İstanbul'da soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, şantaj suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para ve kripto transferleri tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından dün gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Sarıkaya Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Tahir Sarıkaya "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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