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TAG Otoyolu Nurdağı kavşağında 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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TAG Otoyolu Nurdağı kavşağında 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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TAG Otoyolu Nurdağı kavşağında 2 tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi; kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ile sürücüleri öğrenilemeyen 2 tır ile 2 otomobil yol çalışması yapılan kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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