TAG Otoyolu'nda yanan tırlar kaldırıldı, yol trafiğe açıldı

Gaziantep batı gişeleri yakınlarında meydana gelen tır kazasında 3 tırın yanması sonucu otoyol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından yol temizlik çalışmaları tamamlanarak yeniden açıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında çarpışan 3 tırın yanması sonucu trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanması ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 tır çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan tırlar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan tırlar kaldırıldı, otoyol trafiğe açıldı

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Nurdağı istikameti, yanan tırların vinçlerle kaldırılması ve karayolları genel müdürlüğü ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra tekrar trafiğe açıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
