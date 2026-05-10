Boş sandığı tabanca ateş aldı, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde tabancayla oynayan 19 yaşındaki genç, boş sandığı silahın tetiğine basması sonucu yüzünden ağır yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesi Keklik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.Ö. arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Bu sırada yanlarında götürdükleri tabancayla oynayan genç, boş olduğunu zannederek tetiğe bastı. M.Ö. yüzüne gelen mermi ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapışan genç, ardından Elazığ'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı