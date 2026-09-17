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Suudi öncülüğündeki koalisyondan Yemen’e hava saldırısı: 1 ölü

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Hacca şehrinde düzenlediği iki hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacca şehrinde düzenlediği iki hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim sürerken, Yemen'in farklı bölgelerinde çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Hacca şehrinde iki hava saldırısı düzenledi. Husiler tarafından yönetilen Al Masirah televizyonuna göre; saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Al Masirah televizyonu ayrıca dört aracın kullanılamaz hale geldiğini, bir evin de hasar gördüğünü aktardı.

Çatışmalar çeşitli noktalarda sürüyor

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların Babülmendep yakınlarındaki stratejik Jabal Kahbub Dağları da dahil olmak üzere çeşitli noktalarda sürdüğünü bildirdi. Haberde, hükümetin "Vatan Kalkanı" güçlerinin, Husilerin bölgeye sızarak geniş çaplı bir saldırı düzenleme girişimini püskürttüğü aktarıldı. Al Jazeera'nın haberine göre hükümet güçleri bazı ekipmanları imha etti, iki Husi mensubunu ele geçirdi ve bir Husi İHA'sını düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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