Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin elindeki Sana Havalimanı'nı vurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmandı. Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarının ardından koalisyon güçleri Yemen'de misilleme saldırılar düzenledi. Husilerin yönettiği Al Masirah televizyonu, 2014 yılından bu yana silahlı grubun kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yemen hükümet güçleri ise Taiz kenti yakınlarındaki Husilere ait noktaların sekiz hava saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı