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Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 ölü

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Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Saudi Aramco'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor.

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde, ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Suudia Arabistan'da bir helikopter kaza kırıma uğradı. Ras Tanura kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, helikopterin ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya ait olduğunu açıkladı. Kazada ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Devlet haber ajansı, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ras Tanura kentinin ev sahipliği yaptığı Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerisi, Saudi Aramco tarafından işletiliyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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