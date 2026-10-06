Suudi Arabistan'da iki havalimanına Husiler saldırdı, 3 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında çatışma şiddetli bir şekilde devam ederken, Suudi Arabistan'ın iki havalimanı hedef alındı. Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Uzman ekipler, saldırıların meydana gelmesinin hemen ardından olaylara müdahale etti. Saldırılar sonucunda değişen derecelerde 3 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastaneye sevk edildi" denildi.

Yetkililer, hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yolcular ile havalimanı personelinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı