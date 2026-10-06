Haberler

Suudi Arabistan'da iki havalimanına Husiler saldırdı, 3 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği iki saldırıda 3 kişi yaralandı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında çatışma şiddetli bir şekilde devam ederken, Suudi Arabistan'ın iki havalimanı hedef alındı. Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Uzman ekipler, saldırıların meydana gelmesinin hemen ardından olaylara müdahale etti. Saldırılar sonucunda değişen derecelerde 3 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastaneye sevk edildi" denildi.

Yetkililer, hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yolcular ile havalimanı personelinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol