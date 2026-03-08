Haberler

Suudi Arabistan'da bir binaya füze isabet etti: 2 ölü, 12 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Al-Kharj kentinde bir binaya isabet eden füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Suudi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, olayın detaylarını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al-Kharj kentinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan'da çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Suudi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Al-Kharj kentinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, füzenin kim tarafından fırlatıldığını belirtmedi.

Suudi basını, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Bangladeş vatandaşı, yaralanan 12 kişinin ise Bangladeş vatandaşı olduğunu belirtti.

Öte yandan İran, daha önce Al-Kharj dahil olmak üzere çeşitli yerlerdeki radar sistemlerini hedef aldığını açıklamıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti

Galatasaray ve F.Bahçe'nin gündemindeydi! Bayern'e veda etti
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor