Suudi Arabistan'da bir binaya füze isabet etti: 2 ölü, 12 yaralı

Suudi Arabistan'ın Al-Kharj kentinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan'da çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Suudi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Al-Kharj kentinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, füzenin kim tarafından fırlatıldığını belirtmedi.

Suudi basını, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Bangladeş vatandaşı, yaralanan 12 kişinin ise Bangladeş vatandaşı olduğunu belirtti.

Öte yandan İran, daha önce Al-Kharj dahil olmak üzere çeşitli yerlerdeki radar sistemlerini hedef aldığını açıklamıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı