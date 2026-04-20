Susuz'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Susuz Kaymakamlığı'nın düzenlediği okul güvenliği toplantısında, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi için alınması gereken önlemler tartışıldı. Güvenlik denetimlerinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal başkanlığında, okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınması gereken önlemler ele alındı. Okul çevrelerinde güvenlik denetimlerinin artırılması, giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek risklerin minimize edilmesi ve servis araçlarının denetimine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, özellikle jandarma ve emniyet birimlerinin okul çevrelerinde daha aktif rol alması kararlaştırıldı. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığının önlenmesi ve dijital güvenlik konularında yapılacak bilinçlendirme faaliyetleri de toplantıda masaya yatırıldı.

Toplantı, eğitimde güvenliğin sadece okul yönetimleriyle sınırlı olmadığı, tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgusuyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
