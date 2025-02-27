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Susurluk'ta Uyuşturucu Baskını: Kenevir Bitkileri Ele Geçirildi

Susurluk'ta Uyuşturucu Baskını: Kenevir Bitkileri Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adrese yapılan baskında uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. İ.B. isimli şüphelinin ikametinde 11 kök Hint Keneviri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir adrese yapılan baskında uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi.

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde İ.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 11 kök Hint Keneviri bitkisi, 73 adet Hint Keneviri tohumu, öğütücü malzeme, özel sarma kağıdı ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli düzenekler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli İ.B. hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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