Susurluk'ta Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu

Susurluk'ta Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde özel bir ağaçlandırma sahasında bulunan sulama göletinde, 32 yaşındaki çoban T.D.'ye ait bir ceset bulundu. Olayın ardından jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi, ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Susurluk'ta sulama göletinde erkek cesedi bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, özel bir ağaçlandırma sahasında bulunan sulama göletinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin bölgede çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Susurluk ilçesine bağlı Söğütçayır Mahallesi Yeni Mahalle Cevizli Mevkii'nde meydana geldi. Gölet kenarında ayakkabı ve şapka gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç ve 8 personelle olay yerine intikal eden ekipler, gölet içerisinde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda, 32 yaşındaki T.D.'ye ait olduğu belirlenen erkek cesedine ulaştı. Balıkesir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cansız beden, jandarma ekiplerine teslim edildi.

T.D.'nin bölgede çobanlık yaptığı öğrenilirken, ceset otopsi işlemleri için Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak

Gasp edilen Filistin topraklarına yeni yerleşim birimleri
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.