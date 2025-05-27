Susurluk'ta sulama göletinde erkek cesedi bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, özel bir ağaçlandırma sahasında bulunan sulama göletinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin bölgede çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Susurluk ilçesine bağlı Söğütçayır Mahallesi Yeni Mahalle Cevizli Mevkii'nde meydana geldi. Gölet kenarında ayakkabı ve şapka gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç ve 8 personelle olay yerine intikal eden ekipler, gölet içerisinde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda, 32 yaşındaki T.D.'ye ait olduğu belirlenen erkek cesedine ulaştı. Balıkesir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cansız beden, jandarma ekiplerine teslim edildi.

T.D.'nin bölgede çobanlık yaptığı öğrenilirken, ceset otopsi işlemleri için Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.