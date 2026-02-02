Haberler

Susurluk'ta selde köprü ortadan ikiye ayrıldı


Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel, Yıldız Köprüsü'nü ortadan ikiye ayırarak kullanılamaz hale getirdi. Ana güzergahın kapanmasıyla alternatif yol çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde nehir üzerindeki Yıldız Köprüsü, selde ortadan ikiye ayrıldı.

Susurluk'ta akşam üzeri yağan kuvvetli yağmur sonrası oluşan selde Yıldız Köprüsü ortadan ikiye ayrıldı. Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerine giden ana güzergah tamamen trafiğe kapandı. Köprünün kullanıma kapatılması sonrası jandarma ve belediye yetkilileri, alternatif yol çalışmalarına başladı. Köprünün yıkılması sırasında üzerinde araç veya insan olmaması ise bir faciayı engelledi. - BALIKESİR

