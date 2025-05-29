Susurluk'ta Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Susurluk'ta Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde su kanalına düşen bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirilen hızlı müdahale ile çözüldü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, su kanalına düşerek mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Susurluk ilçesi Yasa Otoyol Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Bir keçinin su kanalına düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine, Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan keçiyi kanaldan çıkararak güvenli alana aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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