Susurluk'ta Çöplükte Yangın Çıktı

Susurluk'ta Çöplükte Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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