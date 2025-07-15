Susurluk'ta Çöplükte Yangın Çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR