Susurluk'ta Çıkan Arazi Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Susurluk'ta Çıkan Arazi Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak otluk alan zarar gördü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ümiteli Mahallesi mevkisinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ümiteli Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir miktar otluk alan zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
