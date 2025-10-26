Susurluk'ta Çıkan Arazi Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ümiteli Mahallesi mevkisinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ümiteli Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir miktar otluk alan zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR