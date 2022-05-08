Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı - Haberler

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Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında pervanesine halat dolanması nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin yardım talep etmesine üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi.

KIYEM-6 botuna yedeklenen ve açık denizde sürüklenen tekne Bodrum Marina'ya çekildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaada, Bodrum, 3. Sayfa, Haberler

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