Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.
BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.
Bodrum Karaada açıklarında pervanesine halat dolanması nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin yardım talep etmesine üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi.
KIYEM-6 botuna yedeklenen ve açık denizde sürüklenen tekne Bodrum Marina'ya çekildi. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa