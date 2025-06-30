Sürücüsüz İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, sürücüsü olmadan hareket eden bir iş makinesi, şarampole yuvarlandı. Olay, bir su deposu alanında meydana geldi. Operatörün iş makinesinde olmaması, büyük bir faciayı önledi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsü yokken hareket eden iş makinesi şarampole yuvarlandı.
Olay, Osmancık ilçesine bağlı Ağıroğlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su deposu alanında çalışma yapan iş makinesi içerisinde sürücüsü bulunmadığı sırada sürüklenmeye başladı. Bir süre ilerleyen iş makinesi şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında operatörün iş makinesinde olmaması ise ihtimal faciayı önledi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa