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Sürücünün dikkati kazayı önledi

3. Sayfa Haberleri

Sürücünün dikkati kazayı önledi

Samsun'da şoförün dikkati ve yavaş gitmesi sayesinde yola atlayan öğrenci, kendisine otomobil çarpmasından son anda kurtuldu.

Samsun'da şoförün dikkati ve yavaş gitmesi sayesinde yola atlayan öğrenci, kendisine otomobil çarpmasından son anda kurtuldu.

İlkadım ilçesinde yol kenarında bulunan 2 öğrenciden biri, trafikte araçlar seyrederken dikkatsiz bir şekilde yolu karşısına geçmeye çalıştı. Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda çevre kontrolü yapmadan yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpmak üzere olan otomobil sürücüsü, dikkati ve hızının da düşük olmasından faydalanarak ani fren yaptı. Fren sesini duyup geri kaçan öğrenci, otomobilin de durmasıyla son anda kurtuldu.

Kaza korkusuyla kısa süreli şok yaşayan öğrenci, daha sonra kontrollü bir şekilde yolun karşına geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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