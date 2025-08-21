Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

İstanbul'da bir kadın sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYAĞINI DİREKSİYONA DAYAYIP TELEFONUYLA İLGİLENDİ

Bir kadın sürücü, trafikte seyir halindeyken ayağını direksiyona dayayıp telefonla ilgilendi. Yola bakmak yerine tamamen telefonuna odaklanan kadının bu rahat tavırları, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların hayatını tehlikeye attı

"KADINDAKİ RAHATLIĞA BAK"

Kaydettiği anları Haberler.com İhbar Hattı'na ileten sürücü, "Kadındaki rahatlığa bak" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Görüntülendiğini anlayan kadın, hemen toparlanıp hızla uzaklaştı.