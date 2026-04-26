Bilecik'te Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt-Bilecik yolu Gölcük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Hakan P. idaresindeki 34 MFM 606 plakalı otomobil, Bilecik istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Bayram K. yönetimindeki 26 AOG 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 MFM 606 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Hakan P. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!