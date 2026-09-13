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Sürücü ’dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca kazayla bitti: Bir polis memuru yaralandı

Sürücü ’dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca kazayla bitti: Bir polis memuru yaralandı
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Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca neticesinde kaza yaşanırken bir polis memuru yaralandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Polisin takibi ile kovalamaca yaşandı. Kovalamacada, kaçan sürücünün aracı hurdaların bulunduğu deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca çarptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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