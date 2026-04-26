Sürücü adayı, eğitim sırasında kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sürücü kursu öğrencisinin eğitim sırasında kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü kursu öğrencisi deneme sürüşü esnasında aracın hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı