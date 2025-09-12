Haberler

Suruç'ta Yorgun Mermi İle Ölen Çocuğun Davasında Şüpheli Tutuklandı

Suruç'ta Yorgun Mermi İle Ölen Çocuğun Davasında Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan F.K. tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun mermi isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel polis ekipleri, 1 Haziran'da ilçedeki Barış Parkı'nda bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sami Yusuf Kaya'nın (6) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, silahı kullanan kişinin F.K. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.