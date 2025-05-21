Suruç'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Suruç'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Mehmet Sümer hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinile bilgiye göre olay, gece saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Sümer (43), evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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