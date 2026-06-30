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Suruç'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Suruç'ta patlama: 2 çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sokakta kaynağı henüz belirlenemeyen patlamada 3-4 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sokakta kaynağı henüz belirlenemeyen patlamada 2 çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Yeniçağ Sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada yaşları 3 ile 4 arasında değişen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, mahalleli ve aileleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili inceleme devam ediyor.

Patlamayla birlikte evler sarsıldı

Büyük bir gürültü ile sokağa fırladıklarını söyleyen Furkan Demirkol, "Mahallemizde böyle üzücü bir olayın olması bizi üzdü. Dışardan gelen büyük bir sesle uyandık. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz de içeri girdiğimizde aileleri dışarı çıkıyordu. Çocukları apar topar hastaneye götürdük. Çok kötü bir sesti, evler bile sarsıldı diyebilirim. Patlama sokağın ortasında oldu. Çocukların ikisi de 3-4 yaşlarında. Onları ben hastaneye götürdüm. Durumları iyi" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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