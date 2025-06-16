Suruç'ta Motosiklet Denetimi: 28 Araç Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, motosikletlere yönelik düzenlenen şok uygulamada 28 motosiklet ele geçirilirken, çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç ilçe merkezinde, 20 ekip ve 55 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suç unsurları tespit edildi. Uygulamada 4'ü hacizli-yakalamalı, 7'si trafikten men, 5'i tescilsiz veya hurda, 4'ü şase ve motor bloğu kazıntılı, 8'i ise çalıntı olmak üzere toplam 28 motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde 31 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 10 şüpheli hakkında "suç eşyasını satın almak" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA