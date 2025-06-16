Suruç'ta Motosiklet Denetimi: 28 Araç Ele Geçirildi

Suruç'ta Motosiklet Denetimi: 28 Araç Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 28 motosiklet ele geçirilirken, çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suç unsurları da tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, motosikletlere yönelik düzenlenen şok uygulamada 28 motosiklet ele geçirilirken, çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç ilçe merkezinde, 20 ekip ve 55 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suç unsurları tespit edildi. Uygulamada 4'ü hacizli-yakalamalı, 7'si trafikten men, 5'i tescilsiz veya hurda, 4'ü şase ve motor bloğu kazıntılı, 8'i ise çalıntı olmak üzere toplam 28 motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde 31 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 10 şüpheli hakkında "suç eşyasını satın almak" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç oyuncu feci şekilde can verdi

Genç oyuncu feci şekilde can verdi
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.