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Suruç'ta konutta geceleyin yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Suruç'ta konutta geceleyin yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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