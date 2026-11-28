Suruç'ta 21 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan cinsel suç hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan ve 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı