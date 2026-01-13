Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgenin "kapalı askeri bölge" olarak ilan edildiği duyuruldu.
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki SDG işgali altındaki bölgeyi 'kapalı askeri bölge' olarak ilan etti. Sivillere SDG mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgenin "kapalı askeri bölge" olarak ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Sivilleri bu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durmaya ve bölgedeki tüm silahlı grupları Fırat'ın doğusuna çekilmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa