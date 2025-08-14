Suriye'nin Kesep Bölgesindeki Yangın Hatay'a Sıçradı

Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Ekipler alevlerle mücadele ediyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye- Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yayladağı Sınır Kapısı'na yakın bölgede çıkan yangın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Türkiye'ye sıçradı. Kent merkezinden de görülebilen alevlere ekipler müdahale ediyor. - HATAY

