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Suriye güvenlik güçleri Hizbullah'ın Humus rafinerisine saldırı planını engelledi

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Suriye güvenlik güçleri, Hizbullah'ın Humus petrol rafinerisine saldırı planını engelledi. SANA'ya göre Hizbullah bağlantılı hücre üyeleri gözaltına alındı ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi; kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

Suriye güvenlik güçleri, Hizbullah'ın Humus petrol rafinerisine saldırı planını engelledi.

Suriye'de güvenlik güçleri, Hizbullah'ın saldırı planını engelledi. Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından yayınlanan haberde, istihbarat teşkilatı ve iç güvenlik güçlerinin Humus petrol rafinerisine saldırı düzenlemeyi planlayan Hizbullah ile bağlantılı bir hücrenin üyelerini gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde, güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı düzenekleri ele geçirdiği belirtilirken, kaç kişinin gözaltına alındığı veya saldırı planının ne zaman ortaya çıkarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Humus Rafinerisi, Suriye'nin başlıca petrol işleme tesislerinden biri olmasının yanı sıra iç piyasaya akaryakıt sağlayan önemli merkezlerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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