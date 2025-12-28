Suriye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiye gözaltı

Suriye sınır güvenlik birimleri, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 5 kişinin Tartus kırsalında gözaltına alındığını bildirirken Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi, şüphelilerden bazılarının Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin mensubu olduğunu açıkladı.

Suriye ordusu ülkenin sınır güvenliğini güvence altına almaya yönelik çalışmalarını sürdürürken bölgede yeni bir sızma girişimi yaşandı. Sınır güvenlik birimleri, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 5 kişinin Tartus kırsalında gözaltına alındığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, ilk soruşturmaların şüphelilerin bazılarının Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin mensubu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Şüphelilerin soruşturmaların tamamlanması ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetkili makamlara sevk edileceği bildirildi. - ŞAM