Surinam'da bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 ölü
Güney Amerika'nın Surinam ülkesinin başkenti Paramaribo'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5'i çocuk toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın, çocuklarını ve komşularını hedef aldığı bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Surinam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Surinam'ın başkenti Paramaribo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganın çocuklarını ve komşularını öldürdüğünü ifade etti.
Surinam Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay yerine gelen polis memurlarına saldırmaya çalıştığı ve yaralandığı aktarılarak, saldırganın şu anda hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. - PARAMARIBO
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa