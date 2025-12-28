Haberler

Surinam'da bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 ölü

Güncelleme:
Güney Amerika'nın Surinam ülkesinin başkenti Paramaribo'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5'i çocuk toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın, çocuklarını ve komşularını hedef aldığı bildirildi.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganın çocuklarını ve komşularını öldürdüğünü ifade etti.

Surinam Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay yerine gelen polis memurlarına saldırmaya çalıştığı ve yaralandığı aktarılarak, saldırganın şu anda hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. - PARAMARIBO

