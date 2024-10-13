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Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

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Fatih'te tüm Türkiye'yi kahreden cinayetlerin ardından polisin delilleri inceleme süreci devam ediyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarındaki incelemeleri tamamlayan ekipler kan donduran bir kayıtla karşılaştı. Sur canisi Semih Çelik'in bilgisayarında İkbal Uzuner'i öldürmekten bahsettiği video kaydı bulundu. Çelik bilgisayarındaki diğer tüm verileri ise silmiş.

Sur canisi Semih Çelik ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Çelik'in bilgisayarını inceleyen ekipler, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği bir video buldu. Öte yandan sosyal medyadaki ayin iddiaları ise asılsız çıktı.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

BİLGİSAYARINDA TEK BİR VİDEO BIRAKMIŞ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Semih Çelik İnceleme Güvenlik 3-sayfa Türkiye Polis Hukuk Sur

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Yorumlar (2)

Sihirbazın Çırağı:

Ben ayin iddasında bulunmadım. Benim olabileceğini sandığım şey, öldürülen kızların bile isteye öldürülmeye gitmiş olabileceği ihtimaliydi. Düşünsene bir gün sonra sosyal medyadan bir kız sevdiğine "O'nun gibi olacaksam da gelirdim" gibi mesaj paylaşmıştı. Devletsizlikten ötürü sıkıntı ve keder yaşayan toplum, devleti otoriteye boğmak sanan kamu faaliyetleri kalpazanları tarafından ölümü tek çare görecek hale getiriliyor. Televizyon izleyip de çaresizlik hissetmeyen genç yoktur herhalde.

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