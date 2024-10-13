Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisi Semih Çelik ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Çelik'in bilgisayarını inceleyen ekipler, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği bir video buldu. Öte yandan sosyal medyadaki ayin iddiaları ise asılsız çıktı.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

BİLGİSAYARINDA TEK BİR VİDEO BIRAKMIŞ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.