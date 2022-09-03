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Şüpheli otomobilde buğday torbasından uyuşturucu madde çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli otomobilde buğday torbasından uyuşturucu madde çıktı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde buğday çuvallı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli otomobilde buğday torbasından uyuşturucu madde çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde buğday çuvallı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arama da buğday çuvalı içerisine gizlenmiş 3 kilo 97 gram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilişkisi olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin 350 TL paraya el koyuldu.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler M.K.ve A.B.çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Gündüz - 3. Sayfa

Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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