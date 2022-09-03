Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır haberler: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durduruldu.
Araçta yapılan aramada, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.K. (27) ve A.B. (20) gözaltına alındı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 350 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - 3. Sayfa