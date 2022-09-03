Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır haberler: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durduruldu. Araçta yapılan aramada, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K. (27) ve A.B. (20) gözaltına alındı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 350 liraya el konuldu. Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Hasan Gündüz Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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