Haberler

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine A.G.'yi (21) durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G., Recep Tokur Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Aile faciası! Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü

Evdeki tartışma katliamla bitti! Bir aileyi yok edip kayıplara karıştı
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü