Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Samsun’un Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.
Samsun'un Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine A.G.'yi (21) durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G., Recep Tokur Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı