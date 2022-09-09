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Şüphe üzerine aranan şahıstan uyuşturucu maddesi çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüphe üzerine aranan şahıstan uyuşturucu maddesi çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın üzerinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın üzerinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yerde yatan bir erkek şahıs olduğunu gören jandarma ekipleri şahsın isminin İ.T. olduğunu tespit etti. Şahsın şüpheli hareketleri sonucunda yapılan üst aramasında üzerinde satışa hazır vaziyette; 4 adet paketlenmiş 2.74 gram kağıda sarılı metafetamin, 1 adet kağıda sarılı şekilde 1.28 gram kubar esrar, 2 adet Lyrica sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İ.T. isimli şahıs gözaltına alınarak olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Çolaklı Antalya 3. Sayfa Haberler

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