Çorum Valiliği'nden OSB'deki zehirlenme vakalarıyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda işçi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, hastanelere toplam 736 başvuru yapıldığı ve 14 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde çalışan çok sayıda işçi, 3 Aralık tarihinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3-9 Aralık tarihleri arasında toplam 736 başvuru yapıldığı, başvuran kişilerden 14'ünün yatarak tedavi edildiği belirtildi. 14 hastadan 12'sinin taburcu edildiği, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. OSB'de yapılan incelemelerde fabrikalardan alınan su numunelerinin uygun olmadığı belirlendiği, bir yemekten alınan numunede ise E. Coli bakterisinin tespit edildiğinin kaydedildiği açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık 2025 tarihinde Sungurlu OSB'deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurmaları üzerine, il Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı ekiplerimiz tarafından aynı gün ve ertesi gün, Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, Il Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından da yemek numuneleri incelenmek üzere alınmıştır. Alınan su numunelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 6 Aralık tarihli rapora göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı, İl Tarım Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edilmiştir. Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçları ilgililerine bildirilmiş olup ivedilikle gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. 3 Aralık tarihinden 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir kısmı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir. Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız (AFAD, Il Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlügü) tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir." - ÇORUM

