Haberler

Sungurlu'da Trafik Denetiminde 135 Bin TL Ceza Kesildi

Sungurlu'da Trafik Denetiminde 135 Bin TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde 46 araç kontrol ederek, trafik kurallarını ihlal eden 32 sürücüye toplam 135 bin 507 TL idari para cezası uyguladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 32 sürücüye toplam 135 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 araç sürücüsüne ilgili maddelerden toplam 135 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede kadın askerlerin rezilliğine bakar mısınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.