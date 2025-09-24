Sungurlu'da Trafik Denetiminde 135 Bin TL Ceza Kesildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 32 sürücüye toplam 135 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 araç sürücüsüne ilgili maddelerden toplam 135 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM