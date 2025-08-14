Sungurlu'da Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Uygulandı

Sungurlu'da Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Uygulandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, emniyet trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı başta olmak üzere çeşitli trafik kuralları ihlal edildi. Cezai işlemler uygulandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kask kullanımı, sis farları ve abartı egzoz konularına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, araçların sis farlarının gereksiz yere kullanılıp kullanılmadığı ve abartı egzoz uygulaması olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, durdurdukları araçların evraklarını da inceleyerek trafik kurallarına uygunluğunu denetledi.Yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. - ÇORUM

