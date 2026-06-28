Çorum'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 34 GC 6693 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçt bulunan Hasan B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı