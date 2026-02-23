Çorum'da başıboş atlar trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kara yoluna çıkan başıboş atlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler, koşturan atları cep telefonlarıyla kaydetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kara yoluna çıkan başıboş atlar, trafiği tehlikeye düşürdü.
Sungurlu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde başıboş iki at, trafiğin aktığı kara yoluna girdi. Araçların arasında hızla koşan atları gören sürücüler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise trafikte koşturan atları uzaklaştırmak için araçlarından indi. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen atları yakalayamadı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı